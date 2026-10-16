ALPEN-MAYKESTAG GmbH
حول
تُعد شركة Alpen-Maykestag GmbH شركة عائلية نمساوية رائدة للسوق وتقوم بإنتاج أدوات الثقب والطحن للاستخدام المهني.
تُعد شركة Alpen-Maykestag GmbH شركة عائلية نمساوية رائدة للسوق وتقوم بإنتاج أدوات الثقب والطحن للاستخدام المهني.
يتم توزيع المنتجات عالية الجودة في أكثر من 70 دولة على مستوى العالم. وبفضل الأداء الممتاز للمنتجات وخدمة العملاء المتميزة، تضمن الشركة أفضل نتائج العمل.
يتم سنويًا إنتاج أكثر من 35 مليون أداة تتميز ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
ALPEN-MAYKESTAG GmbH
Urstein Nord 67
5412 Puch
النمسا
5412 Puch
النمسا