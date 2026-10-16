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ALPEN-MAYKESTAG GmbH

حول
الشعار

تُعد شركة Alpen-Maykestag GmbH شركة عائلية نمساوية رائدة للسوق وتقوم بإنتاج أدوات الثقب والطحن للاستخدام المهني.

يتم توزيع المنتجات عالية الجودة في أكثر من 70 دولة على مستوى العالم. وبفضل الأداء الممتاز للمنتجات وخدمة العملاء المتميزة، تضمن الشركة أفضل نتائج العمل.

يتم سنويًا إنتاج أكثر من 35 مليون أداة تتميز ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

ALPEN-MAYKESTAG GmbH
Urstein Nord 67
5412 Puch
النمسا
+43662449010
+4366244901130
export@a-mk.com
http://www.a-mk.com
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