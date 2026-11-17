شبكتنا في الإمارات العربية المتحدة
السلطات والمؤسسات النمساوية المتواجدة في الإمارات العربية المتحدة
سفارة جمهورية النمسا في الإمارات
السفير: سعادة السيد ألكسندر بايرل
الموقع: جزيرة الريم ، سكاي تاور ، الطابق الخامس ، مكتب 507, ص. 35539
أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
999 44 69 2 971+
988 44 69 2 971+
abu-dhabi-ob@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/abudhabi
سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في النمسا
الموقع: Chimanistrasse 36
1190 فيينا
النمسا
455 81 36 1 43+
485 84 36 1 43+
vienna@mofa.gov.ae
http://www.botschaft-wien.com/vereinigten-arabischen-emiraten.html
المكتب الوطني النمساوي للسياحة في الإمارات العربية المتحدة
المدير المسؤول: ميشيل تاوشمان – مدير الشرق الاوسط
الموقع: مبنى مطلوب ، مكتب 121 الصفا ، شارع الشيخ زايد
دبي
الإمارات العربية المتحدة
مجلس الأعمال النمساوي
دبي والإمارات الشمالية
الموقع: مركز الأعمال النمساوي ، DMC ، برج كونكورد ، الطابق السادس, صندوق بريد 126732
دبي
الإمارات العربية المتحدة
444 43 20 2 971+
455 33 64 2 971+
office@austrianbc.ae
https://austrianbc.ae/
المدرسة الألمانية الدولية أبوظبي
السيدة بريجيت شبيكرمان - مديرة المدرسة
23- شارع- 34 شارع السلوف صندوق بريد 4150
أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة