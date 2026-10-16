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AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H.

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AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H.
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
النمسا
+431610650
+43161065700
sales@austriacard.at
www. austriacard.com
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