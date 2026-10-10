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Frauscher Sensortechnik GmbH

حول
الشعار

تقدم شركة Frauscher Sensortechnik (فراوشار سينسور تشنيك) لعملائها في قطاع السكك الحديدية مجموعة واسعة من الحلول المتميزة، تتضمن مكونات موثوقة ومثبتة عالميًا تُستخدم على جانبي السكك، وأجزاء إلكترونية عالية الاعتمادية، وحلولاً برمجية مبتكرة، بالإضافة إلى خدمات دورة حياة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St.Marienkirchen/Schärding
النمسا
+43771129200
+437711292025
office@frauscher.com
http://www.frauscher.com
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