Head Sport GmbH
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
6921 Kennelbach
النمسا
ملف الشركة
منذ عام 1950 تمثل شركة HEAD الابتكار في التصميم، والتميّز التقني، والشغف بالرياضة. وتسوّق شركة HEAD محفظة علامات تجارية دولية من ضمنها:
• HEAD (منتجات الرياضات الشتوية، ورياضات المضرب، والسباحة)
• PENN (كرات التنس والراكيت بول)
• TYROLIA (روابط التزلج)
• MARES/SSI/rEvo (معدات الغوص والتدريب على الغوص)
• LiveAboard (رحلات الغوص)
• ZOGGS (معدات السباحة)
• INDIGO (معدات التزلج والتزحلق على الجليد)
• AQUALUNG (منتجات الغوص والغطس – السنوركلينج)
فرص التجارية
HEAD التزلج / الأحذية / الروابط – أداء فائق للتأجير والبيع
تضمن شبكة التوزيع الاحترافية لشركة HEAD تزويدًا موثوقًا وسلسًا بمنتجات HEAD، مع تقديم أعلى مستويات الخدمة والدعم للتجار ومؤسسات التأجير.
ويمثل اسم شركة HEAD الحلول المدروسة بعناية في مجال تأجير معدات التزلج، إلى جانب منتجات عالية الجودة مخصصة للبيع. ويعتمد العديد من أكبر مزودي خدمات تأجير أدوات التزلج حول العالم على شركة HEAD، مستفيدين من الخبرة والمعرفة الممتدة التي اكتسبتها الشركة عبر سنوات طويلة من التعاون مع شركاء تأجير دوليين.