MOGUNTIA FOOD GmbH
حول
تأسست شركة FLAVOURSOME SOLUTIONS منذ عام 1903.
تأسست شركة FLAVOURSOME SOLUTIONS منذ عام 1903.
MOGUNTIA البقاء دومًا على دراية بأحدث مستويات الذوق
تُعد شركة MOGUNTIA إحدى الشركات الأوروبية الرائدة في صناعة التوابل في مواقع الإنتاج في النمسا، وسويسرا، وفرنسا، وبريطانيا العظمى باعتبارها شركة متخصصة في صناعة توابل النقانق، والمركبات التكنولوجية، وتوابل الأطعمة ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
MOGUNTIA FOOD GmbH
Perlmooserstraße 19
6322 Kirchbichl
النمسا
6322 Kirchbichl
النمسا