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MOGUNTIA FOOD GmbH

حول
الشعار

تأسست شركة FLAVOURSOME SOLUTIONS منذ عام 1903.
MOGUNTIA البقاء دومًا على دراية بأحدث مستويات الذوق

تُعد شركة MOGUNTIA إحدى الشركات الأوروبية الرائدة في صناعة التوابل في مواقع الإنتاج في النمسا، وسويسرا، وفرنسا، وبريطانيا العظمى باعتبارها شركة متخصصة في صناعة توابل النقانق، والمركبات التكنولوجية، وتوابل الأطعمة ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

MOGUNTIA FOOD GmbH
Perlmooserstraße 19
6322 Kirchbichl
النمسا
+435332855500
+4353328555035
moguntia@moguntia.com
http://www.moguntia.com
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