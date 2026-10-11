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Münzer Bioindustrie GmbH

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يشمل نطاق خدمات شركة Münzer Bioindustrie ذ.م.م. التخلص من النفايات السائلة، وجمع الزيوت الغذائية المستعملة وإعادة تدويرها.

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تُعد شركة Münzer Bioindustrie ذ.م.م. شركة عائلية متعددة الأنشطة، ويقع مقرها الرئيسي في النمسا. يشمل نطاق خدمات الشركة التخلص من النفايات السائلة، وجمع الزيوت الغذائية المستعملة وإعادة تدويرها لإنتاج الديزل الحيوي، وتنظيف المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى إعادة تدوير كابلات ونفايات كهربائية. تأسست الشركة العائلية عام 1991، وتعد واحدة من أكبر الشركات في أوروبا لجمع وتجارة الزيوت الغذائية المستعملة. في ميناء الزيت في لوباو بمدينة فيينا، تدير شركة Münzer أكبر منشأة محلية لإنتاج الديزل الحيوي. يتمثل الهدف الأساسي للشركة في إزالة الكربون من قطاع النقل والمواصلات. حقق أكثر من 800 موظف في ثلاث قارات إيرادات تزيد عن 360 مليون يورو في السنة المالية 2024/25.

أشخاص
© Münzer Bioindustrie GmbH
أشخاص
© Münzer Bioindustrie GmbH
فرص التجارية

فرص التجارية

نفايات تولد الطاقة

تسعى شركة Münzer باستمرار إلى إيجاد شركاء وإجراء علاقات تعاون جديدة لجمع الزيوت الغذائية المستعملة. وبصفتها شركة تعمل في مجال الاقتصاد الدائري، تقوم الشركة بتحويل الزيت الغذائي المستعمل إلى ديزل حيوي مستدام، مساهمة بذلك في إزالة الكربون من قطاع النقل. كما تهتم الشركة دائمًا بالتعاون في مجال المواد الخام المتقدمة. ترحب شركة Münzer بالتواصل مع الشركات التي تجمع وتورد النفايات والمواد الخام المناسبة.

مقر الشركة
© Münzer Bioindustrie GmbH