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Hexagon | NEXTSENSE

حول
الشعار

لقد طوّرت شركة NEXTSENSE مبدأ CALIPRI الحاصل على براءة اختراع، بوصفها رائد عالمي في مجال التكنولوجيا. حيث يساعد قياس المقطع الجانبي وفحص الأسطح دون لمس، باستخدام مُصحح الإمالة والدوران، على استبعاد أي تأثير للمستخدم نهائيًا.

وتُستخدم أنظمة القياس والفحص المتنقلة والثابتة في قياس الشقوق وهياكل السيارات، أو قياس مدى ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
النمسا
+433162324000
+43316232400599
office.nextsense.mi@hexagon.com
http://www.calipri.net
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