Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
1010 Wien
النمسا
4021 Linz
النمسا
ملف الشركة
تضع الشركة العائلية النمساوية Plasser & Theurer معايير إنشاء خطوط السكك الحديدية منذ أكثر من 70 عامًا. وقد سلّمت الشركة الرائدة في مجال بناء السكك الحديدية 17800 ماكينة إلى 110 من بلدان العالم. تغطي مجموعة الآلات تقريبًا جميع العمليات المطلوبة للصيانة والإنشاءات الجديدة لخطوط السكك الحديدية وكذلك إعادة بناء مساراتها. وبالتعاون مع 22 شركة شريكة، يضمن فريق الخدمة العالمي أن المنتجات لها عمرٌ افتراضي يمتد لعقود من الزمن. تتميز العروض الجديدة ببساطة التشغيل بفضل الذكاء الاصطناعي والحلول المتكاملة والمحركات الصديقة للبيئة.
فرص التجارية
تصدير آلات بناء السكك الحديدية
تقدم شركة Plasser & Theurer آلات وأنظمة آلات لمهام بناء خطوط السكك الحديدية وصيانتها:
• دك مسارات السكك الحديدية
• توزيع الزلط بين القضبان وتسويته
• التثبيت والكبس
• تنظيف حصى السكك الحديدية
• تحسين التربة الأساسية
• الخدمات اللوجستية للمواد
• إنشاء خطوط السكك الحديدية وإعادة بناء مساراتها
• إنشاء التحويلات أو إعادة بنائها
• المعالجة المتنقلة للسكك الحديدية
• أعمال القياس
• بناء خطوط التلامس الكهربائية
• صيانة خطوط السكك الحديدية باستخدام السيارات ذات المعدّات الفوقية
• مهام خاصة