Schrack Technik GmbH
حول
Schrack Technik GmbH هي شركة رائدة في أوروبا ومقرها في فيينا بالنمسا، وهي متخصصة في مجال تقنيات الطاقة والبيانات في نطاق الجهد المنخفض.
Schrack Technik GmbH هي شركة رائدة في أوروبا ومقرها في فيينا بالنمسا، وهي متخصصة في مجال تقنيات الطاقة والبيانات في نطاق الجهد المنخفض.
تلبي المنتجات أحدث معايير تكنولوجيا الأجهزة وتستخدم في لوحات توزيع البيانات وفي لوحات توزيع الجهد المنخفض سواءً في المجال الصناعي أو التجاري أو العام. وبدءاً من لوحات التوزيع ...
كيفية التواصلالصفحة السابقة الصفحة التالية
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Schrack Technik GmbH
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
النمسا
6850 Dornbirn
النمسا
Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13/ Top 1
1230 Wien
النمسا
1230 Wien
النمسا