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Schrack Technik GmbH

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Schrack Technik GmbH هي شركة رائدة في أوروبا ومقرها في فيينا بالنمسا، وهي متخصصة في مجال تقنيات الطاقة والبيانات في نطاق الجهد المنخفض.

تلبي المنتجات أحدث معايير تكنولوجيا الأجهزة وتستخدم في لوحات توزيع البيانات وفي لوحات توزيع الجهد المنخفض سواءً في المجال الصناعي أو التجاري أو العام. وبدءاً من لوحات التوزيع ...

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