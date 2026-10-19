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SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG

حول
الشعار

شركة SENNA هي المنتج الوحيد للسمن الصناعي النباتي في النمسا، وهي واحدة الشركات الرائدة في مجال إنتاج الدهون ومنتجات الأطعمة المعلبة بالإضافة إلى أنها شركة راسخة الأقدام في مجال تقديم مكونات الخَبز.
العملاء هم المخابز ومحلات الفطائر والحلويات ومجال تقديم الأطعمة والمطابخ الكبيرة والصناعة وتجارة المواد الغذائية في أكثر ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG
Stockhammerngasse 19
1140 Wien
النمسا
+43191042164
+43191042169
export@senna.at
http://www.senna.at
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