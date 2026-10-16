STEYR Trucks Sales and Services International GmbH
حول
تعد شركة STEYR Trucks Sales and Services International من الشركات الرائدة التي تتمتع بخبرة تمتد لسنوات طويلة في مجال صناعة المركبات والتجهيزات الخاصة. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات لتشمل المركبات اللوجستية والتكتيكية بدءًا من الطرازات الخفيفة ووصولاً إلى الطرازات الثقيلة. يجري تطوير عملية الإنتاج والتصنيع في ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
STEYR Trucks Sales and Services International GmbH
Hohe-Linde-Straße 1
4595 Waldneukirchen
النمسا
4595 Waldneukirchen
النمسا