العربية
Seitennavigation
Inhalt

STEYR Trucks Sales and Services International GmbH

حول
الشعار

تعد شركة STEYR Trucks Sales and Services International من الشركات الرائدة التي تتمتع بخبرة تمتد لسنوات طويلة في مجال صناعة المركبات والتجهيزات الخاصة. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات لتشمل المركبات اللوجستية والتكتيكية بدءًا من الطرازات الخفيفة ووصولاً إلى الطرازات الثقيلة. يجري تطوير عملية الإنتاج والتصنيع في ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

STEYR Trucks Sales and Services International GmbH
Hohe-Linde-Straße 1
4595 Waldneukirchen
النمسا
+43725793001
office@sti-steyr.com
http://www.sti-steyr.com
vCard