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STRABAG AG

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تركز شركة STRABAG Wassertechnik في إنتاجها بشكل أساسي على محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الشرب، والمحطات البسيطة لمعالجة النفايات الصلبة، بما في ذلك بناء وإغلاق أماكن تجميع النفايات المرتبطة بها في أوروبا الوسطى والشرقية / جنوب شرق أوروبا وكذلك في بلدان مختارة خارج أوروبا.

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