STRABAG AG
حول
تركز شركة STRABAG Wassertechnik في إنتاجها بشكل أساسي على محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الشرب، والمحطات البسيطة لمعالجة النفايات الصلبة، بما في ذلك بناء وإغلاق أماكن تجميع النفايات المرتبطة بها في أوروبا الوسطى والشرقية / جنوب شرق أوروبا وكذلك في بلدان مختارة خارج أوروبا.
القطاع
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كيفية التواصل
المركز الرئيسي
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
النمسا
1220 Wien
النمسا
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
النمسا
9800 Spittal an der Drau
النمسا
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
النمسا
3382 Loosdorf
النمسا
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
النمسا
4614 Marchtrenk
النمسا