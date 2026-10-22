Tiroler Rohre GmbH
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المركز الرئيسي
6060 Hall in Tirol
النمسا
ملف الشركة
تعمل شركة تيرولر رورا ذ.م.م (Tiroler Rohr GmbH) والمعروفة اختصارًا باسم (TRM) على تطوير وإنتاج وتسويق أنظمة الأنابيب والركائز عالية الجودة المصنوعة من الحديد الزهر المرن والمستخدمة في نقل المياه والهندسة المدنية الخاصة.
تتميز المنتجات بأنها قوية الأداء ومتينة وثابتة.
وتتميز بشكل خاص بالمزايا البيئية والاقتصادية.
ونظرًا لخصائص الحديد الزهر المرن والخبرة في مجالات استخدام المنتجات، فإن شركة Tiroler Rohr GmbH قادرة على التغلب على التحديات العصيبة.
حيث تتنوع مجالات استخدام أنظمة الأنابيب المصنوعة من حديد الزهر المرن:
• الإمداد بمياه الشرب
• التخلّص من مياه الصرف الصحيّ
• أنابيب التوربينات
• أنظمة صنع الثلج
• أنابيب مياه إطفاء الحرائق
• طريقة التثبيت بدون حفر
فرص التجارية
أنظمة مياه وأنابيب عالية الجودة من الحديد الزهر المطاوع
تبحث شركة Tiroler Rohre GmbH، وهي شركة عريقة من قلب جبال الألب، عن شركاء تجاريين جدد وتخطط لتوسيع أعمالها في المجالات التالية:
• الإمداد بمياه الشرب والتخلّص من مياه الصرف الصحيّ
• طريقة التثبيت بدون حفر
• توليد الثلوج الاصطناعية
• محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة
• أنظمة إطفاء الحرائق
• التعدين
الأهداف:
- استقطاب عملاء جدد بشكل عام