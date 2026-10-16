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Coil Innovation GmbH

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How to get in touch

Headquarters

Coil Innovation GmbH
Nikola-Tesla-Straße 1
4070 Eferding
Austria
+437272752000
+43727275200100
office@coilinnovation.at
http://www.coilinnovation.at
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