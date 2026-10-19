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Delta Intelligent Building Technologies (Europe) GmbH

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How to get in touch

Headquarters

Delta Intelligent Building Technologies (Europe) GmbH
Blumengasse 35
1170 Wien
Austria
+43140208050
+431402080599
info@loytec.com
http://www.loytec.com
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