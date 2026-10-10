FREQUENTIS AG
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Firmensitz
1100 Wien
Österreich
Firmenprofil
Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt).
Als Weltkonzern mit etwa 2.500 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden in rund 150 Ländern im Einsatz.
Geschäftswunsch
Kommunikationstechnik und Informationssysteme
Frequentis ist international führend in der Entwicklung und Produktion von Kommunikations-, Informations-, und Netzwerktechnologien für sicherheitskritsche Anwendungen in den Bereichen Air Traffic Management, Defence & Security, Public Safety & Transport sowie Maritime.
Frequentis verfügt über weitreichende technische Kompetenzen und das notwendige Produkt- und Lösungsportfolio für die Realisierung von innovativen und kundenspezifischen Control Center Solutions mit sicherheitskritischen Aufgaben.