FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
About
How to get in touchPrevious Next
How to get in touch
5 Subsidiaries in this country
Fronius Intelligent Equipment China Co., Ltd.
BLDG 2, NO.177 Fulian Rd.
201906, Baoshan District, Shanghai,
China
201906, Baoshan District, Shanghai,
China
Fronius (China) Trading Co., Ltd. | Central China
Wuhan
China
China
Zhuhai Funisi Welding Technology Co., Ltd. Chengdu Office
Chengdu
China
China
Fronius (China) Trading Co., Ltd. | West China
Chongqing
China
China
Fronius (China) Trading Co., Ltd. | North China
Tianjin
China
China
Headquarters
FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
4600 Wels
Austria