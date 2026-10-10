FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
联系方式返回 下一篇
联系方式
5 位于国内的分公司
Fronius Intelligent Equipment China Co., Ltd.
BLDG 2, NO.177 Fulian Rd.
201906, Baoshan District, Shanghai,
中国
201906, Baoshan District, Shanghai,
中国
Fronius (China) Trading Co., Ltd. | Central China
Wuhan
中国
中国
Zhuhai Funisi Welding Technology Co., Ltd. Chengdu Office
Chengdu
中国
中国
Fronius (China) Trading Co., Ltd. | West China
Chongqing
中国
中国
Fronius (China) Trading Co., Ltd. | North China
Tianjin
中国
中国
总部
FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
奥地利
4600 Wels
奥地利