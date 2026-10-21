Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
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The globally active technology company Maschinenfabrik Liezen und Gießerei (MFL) is a successful industrial supply partner to the foundry (steel castings) and mechanical engineering sectors with 80 years of traditional quality in Liezen, Austria. MFL pools all of its technological know-how in the newly formed ...
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Headquarters
Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
Werkstraße 5
8940 Liezen
Austria
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