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Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.

简介
标识

Maschinenfabrik Liezen und Gießerei (MFL)是一家业务范围遍及全球的技术型公司，位于奥地利Liezen。它拥有80年的生产优质产品的经验，是铸造（钢铸）和机械工程领域的可靠的合作伙伴。 在新成立的创新部门“技术”（Technologies）中，MFL将全部核心技术运用到自己的产品中。 重点是铁路加工，金属加工和热/冷材料处理以及全新的工厂解决方案。

MFL及其工厂，机械制造和技术部门是MFL集团的一部分，该集团通过分销合作伙伴和销售办事处在全球50多个国家/地区设有代表处。

行业

联系方式

联系方式

总部

Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
Werkstraße 5
8940 Liezen
奥地利
+4336122700
office@mfl.at
http://www.mfl.at
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