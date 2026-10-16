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Bachmann electronic GmbH

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How to get in touch

Headquarters

Bachmann electronic GmbH
Kreuzäckerweg 33
6800 Feldkirch
Austria
+43552234970
+4355223497102
info@bachmann.info
http://www.bachmann.info
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