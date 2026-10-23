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STRABAG AG

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STRABAG Water Technologies primarily focuses on the construction of sewage treatment plants, drinking water treatment plants, simple solid waste treatment plants (including associated landfill construction and closure) in CEE/SEE countries and in selected countries outside Europe.

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How to get in touch

Subsidiaries in this country

KMG Kliplev Motorway Group A/S
Grøngrøft Slot Grøngrøftvej 16
6200 Aabenraa
Denmark
+4572170181
+4574429600
info@kmgroup.dk
http://www.kmgroup.dk
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