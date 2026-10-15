Wolford Aktiengesellschaft
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How to get in touch
Subsidiaries in this country
Wolford Scandinavia ApS
c/o Beierholm, Haderslev Gåskærgade 32
6100 Haderslev
Denmark
6100 Haderslev
Denmark
Headquarters
Wolford Aktiengesellschaft
Wolfordstraße 1
6900 Bregenz
Austria
6900 Bregenz
Austria
Wolford Aktiengesellschaft
Gonzagagasse 11
1010 Wien
Austria
1010 Wien
Austria
Wolford Aktiengesellschaft
Wolfordstraße 2 Altes Gebäude
6900 Bregenz
Austria
6900 Bregenz
Austria
Wolford Aktiengesellschaft
Franz-Seiner-Gasse 2
8330 Feldbach
Austria
8330 Feldbach
Austria