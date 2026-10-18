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Schaeffler Austria GmbH

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

Schaeffler Austria GmbH
Ferdinand-Pölzl-Straße 2
2560 Berndorf
Austria
+4326722020
+4326722021103
info.at@schaeffler.com
http://www.schaeffler.at
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