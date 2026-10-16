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Treffen Sie österreichische Firmen bei Veranstaltungen

AUSTRIA @ Logistics & Transports Expo Thessaloniki 2026

  • Thessaloniki International Exhibition &
    Congress Centre
    Thessaloniki, Griechenland
Vom 16. bis 18. Oktober 2026 präsentiert das AußenwirtschaftsCenter Athen österreichische Innovationskompetenz für die Logistik-, Transport- und Supply-Chain-Branche auf der Logistics & Transports Expo Thessaloniki, der führenden Branchenplattform für Logistik in Nordgriechenland.
© Advantage Austria
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Besuchen Sie unseren AUSTRIA-Messestand und entdecken Sie innovative Lösungen sowie Geschäftsmöglichkeiten führender österreichischer Unternehmen in folgenden Bereichen:

 

  • Digitale Unfallabwicklung für Unternehmen mit Fahrzeugflotten
  • Schienenfräsmaschinen und Bahngleis-Inspektionssysteme
  • Business Services für Markteintritt und Unternehmensentwicklung im DACH-Raum
  • KI-basierte Machine-Vision-Systeme für mehr Sicherheit in der Berufsschifffahrt
  • Holzbaulösungen für Logistikzentren und Lagerhallen

 

Treffen Sie österreichische Technologieführer, lernen Sie zuverlässige Geschäftspartner kennen und diskutieren Sie Geschäftsmöglichkeiten zur effektiven Bewältigung der aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Logistik, Transport, Lagerhaltung und Supply Chain Management.

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am AUSTRIA-Messestand, Stand C17, Halle 13, im Thessaloniki International Exhibition & Congress Centre.


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Treffen Sie 5 österreichische Unternehmen