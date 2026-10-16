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ALPEN-MAYKESTAG GmbH

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Alpen-Maykestag GmbH ist ein marktführendes, österreichisches Familienunternehmen und produziert Bohr- und Fräswerkzeuge für den professionellen Einsatz.
Die hochwertigen Markenprodukte werden in mehr als 70 Ländern der Welt vertrieben. Dank der exzellenten Produktleistung und dem ausgezeichneten Kundenservice wird ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Niederlassungen

ALPEN-MAYKESTAG Kft.
Gyár utca 5.
8500 Pápa
Ungarn
+3689511515
+3689511516
info@a-mk.hu
https://www.a-mk.com
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Firmensitz

ALPEN-MAYKESTAG GmbH
Urstein Nord 67
5412 Puch
Österreich
+43662449010
+4366244901130
export@a-mk.com
http://www.a-mk.com
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