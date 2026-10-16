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ALPEN-MAYKESTAG GmbH

Rövid bemutatkozás
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Az Alpen-Maykestag Kft. egy piacvezető osztrák családi vállalkozás, amely fúró- és marószerszámokat gyárt professzionális alkalmazásokhoz.
A minőségi márkás termékeket a világ több mint 70 országában értékesítik. A kiváló termékteljesítmény és ügyfélszolgálat a legjobb munkaeredményeket biztosítja.

A cég a maga több ...

Ágazat

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Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Képviseletek ebben az oszágban

ALPEN-MAYKESTAG Kft.
Gyár utca 5.
8500 Pápa
Magyarország
+3689511515
+3689511516
info@a-mk.hu
https://www.a-mk.com
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Székhely

ALPEN-MAYKESTAG GmbH
Urstein Nord 67
5412 Puch
Ausztria
+43662449010
+4366244901130
export@a-mk.com
http://www.a-mk.com
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