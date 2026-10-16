ALPEN-MAYKESTAG GmbH
Rövid bemutatkozás
Az Alpen-Maykestag Kft. egy piacvezető osztrák családi vállalkozás, amely fúró- és marószerszámokat gyárt professzionális alkalmazásokhoz.
Az Alpen-Maykestag Kft. egy piacvezető osztrák családi vállalkozás, amely fúró- és marószerszámokat gyárt professzionális alkalmazásokhoz.
A minőségi márkás termékeket a világ több mint 70 országában értékesítik. A kiváló termékteljesítmény és ügyfélszolgálat a legjobb munkaeredményeket biztosítja.
A cég a maga több ...
Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Képviseletek ebben az oszágban
ALPEN-MAYKESTAG Kft.
Gyár utca 5.
8500 Pápa
Magyarország
8500 Pápa
Magyarország
Székhely
ALPEN-MAYKESTAG GmbH
Urstein Nord 67
5412 Puch
Ausztria
5412 Puch
Ausztria