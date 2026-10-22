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FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

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Das Ziel der interdisziplinären Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist es, mit ausgezeichneten Mitarbeiter:innen einen wesentlichen Beitrag für die Wirtschaft und die Gesellschaft zu leisten und gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten.

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Über das Unternehmen

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Das Ziel der interdisziplinären Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist es, mit ausgezeichneten Mitarbeiter:innen einen wesentlichen Beitrag für die Wirtschaft und die Gesellschaft zu leisten und gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten.

Als Zukunftshochschule bildet die FH JOANNEUM praxisbezogen, wissenschaftlich und mutig.
FH JOANNEUM eröffnet durch Bildung neue Perspektiven.
FH JOANNEUM lebt Qualität – im Studium, in der Forschung und im Miteinander.
FH JOANNEUM versteht sich als Zukunftshochschule, die Studierenden auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet, aktiv Zukunftsthemen in Lehre und Forschung adressiert und die Hochschullandschaft mit innovativen inhaltlichen und didaktischen Bildungskonzepten prägt

Schüler
© FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Geschäftswunsch

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Studieren an der FH JOANNEUM

praxisbezogen, projektorientiert und interdisziplinär

Mit über 50 Bachelor- und Masterstudiengängen auf Deutsch und teils auf Englisch sowie maßgeschneiderten Weiterbildungslehrgängen zählt die FH JOANNEUM zu den führenden Anbietern am
tertiären Bildungssektor in Österreich.
Die FH JOANNEUM bietet wissenschaftlich fundierte, interdisziplinäre und praxisbezogene Hochschulausbildung und betrachten internationale Studierende und Lehrende sowie Kooperationen mit
Hochschulen und Unternehmen auf internationaler Ebene als Bereicherung.

Symbolbild
© FH JOANNEUM Gesellschaft mbH