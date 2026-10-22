FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
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Székhely
8020 Graz
Ausztria
8605 Kapfenberg
Ausztria
8020 Graz
Ausztria
Cég profilja
Az interdiszciplináris alkalmazott tudományok egyetemének célja, hogy kiváló munkatársaival jelentős hozzájárulást nyújtson a gazdasághoz és a társadalomhoz, és közösen alakítsa a jövőnket.
A jövő egyetemeként a FH JOANNEUM gyakorlatorientált, tudományos és merész oktatást nyújt.
A FH JOANNEUM az oktatás révén új perspektívákat nyit meg.
A FH JOANNEUM a minőséget képviseli – a tanulmányokban, a kutatásban és az együttműködésben.
A FH JOANNEUM jövőorientált egyetemnek tekinti magát, amely felkészíti a hallgatókat a holnap kihívásaira, aktívan foglalkozik a jövő témáival az oktatásban és a kutatásban, és innovatív tartalmi és didaktikai oktatási koncepciókkal formálja az egyetemi tájképet.
Üzleti lehetőségek
Tanulmányok az FH JOANNEUM-on
gyakorlatorientált, projektorientált és interdiszciplináris
öbb mint 50 német és részben angol nyelvű alap- és mesterképzési programmal, valamint személyre szabott továbbképzési tanfolyamokkal a FH JOANNEUM az egyik vezető intézmény
az osztrák felsőoktatási szektorban.
A FH JOANNEUM tudományosan megalapozott, interdiszciplináris és gyakorlatorientált felsőoktatási képzést kínál, és nemzetközi hallgatókat és oktatókat, valamint
nemzetközi szintű egyetemekkel és vállalatokkal való együttműködéseket tart gazdagító tényezőnek.