© FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

Az interdiszciplináris alkalmazott tudományok egyetemének célja, hogy kiváló munkatársaival jelentős hozzájárulást nyújtson a gazdasághoz és a társadalomhoz, és közösen alakítsa a jövőnket.

A jövő egyetemeként a FH JOANNEUM gyakorlatorientált, tudományos és merész oktatást nyújt.

A FH JOANNEUM az oktatás révén új perspektívákat nyit meg.

A FH JOANNEUM a minőséget képviseli – a tanulmányokban, a kutatásban és az együttműködésben.

A FH JOANNEUM jövőorientált egyetemnek tekinti magát, amely felkészíti a hallgatókat a holnap kihívásaira, aktívan foglalkozik a jövő témáival az oktatásban és a kutatásban, és innovatív tartalmi és didaktikai oktatási koncepciókkal formálja az egyetemi tájképet.