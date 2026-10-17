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CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.

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CONTAINEX - ein Unternehmen der WALTER GROUP - ist der führende Anbieter für Container und mobile Raumsysteme.

CONTAINEX liefert „Raum sofort“ - das heißt Raumlösungen mit Containern – an Kunden in ganz Europa. Ob Erweiterung von Büro- und Sanitärflächen oder Ausbau der Lagerkapazitäten - CONTAINEX liefert schnell ...

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