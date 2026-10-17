CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Rövid bemutatkozás
A WALTER GROUP tagjaként működő CONTAINEX a konténerek és mobil térrendszerek vezető cége.
A WALTER GROUP tagjaként működő CONTAINEX a konténerek és mobil térrendszerek vezető cége.
A CONTAINEX "azonnali teret" - azaz konténeres térmegoldásokat - biztosít ügyfeleinek egész Európában. Legyen szó irodai vagy szaniterterületek bővítéséről vagy új raktárkapacitások létesítéséről - a CONTAINEX gyorsan és ...
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Székhely
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
2355 Wiener Neudorf
Ausztria
2355 Wiener Neudorf
Ausztria
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Zellerstraße 1
6330 Kufstein
Ausztria
6330 Kufstein
Ausztria