Donau Chemie Aktiengesellschaft
Kurze Info über uns
Die Donau Chemie Gruppe ist ein international tätiges und führendes Unternehmen in der Chemiebranche mit Sitz in Österreich und verfügt über eigene Produktions- und Vertriebseinheiten im In- und Ausland.
Die Donau Chemie Gruppe ist ein international tätiges und führendes Unternehmen in der Chemiebranche mit Sitz in Österreich und verfügt über eigene Produktions- und Vertriebseinheiten im In- und Ausland.
Im Bereich der Wassertechnik entwickelt, produziert und verkauft die Donau Chemie Gruppe Fällungs- und ...
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Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Donau Chemie Aktiengesellschaft
Werk Brückl 4
9371 Brückl
Österreich
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Österreich
Donau Chemie Aktiengesellschaft
Industriepark Pischelsdorf
3435 Zwentendorf
Österreich
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Österreich
Donau Chemie Aktiengesellschaft
Am Heumarkt 10
1037 Wien
Österreich
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Österreich