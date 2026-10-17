Herbert Handlos Gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
Die Firma Handlos ist ein 100% Familienunternehmen, das seit 1820 Tradition und Erfolg verbindet.
Die Firma Handlos ist ein 100% Familienunternehmen, das seit 1820 Tradition und Erfolg verbindet.
Qualität, Innovation und konsequente Markenpolitik gehören zu den Eckpfeilern der Unternehmensphilosophie!
Auf 2 Standorten sind rund 80 Mitarbeiter beschäftigt um Qualitätsprodukte wie Fichte, Kiefer und Lärche in ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Herbert Handlos Gesellschaft m.b.H.
Schulstraße 20
4284 Tragwein
Österreich
4284 Tragwein
Österreich