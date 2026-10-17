Herbert Handlos Gesellschaft m.b.H.
Rövid bemutatkozás
A Handlos cég 100%-ban családi vállalkozás, amely 1820 óta egyesíti a hagyományt és a sikert.
A Handlos cég 100%-ban családi vállalkozás, amely 1820 óta egyesíti a hagyományt és a sikert.
A vállalati filozófia sarokkövei a minőség, innováció és a következetes márkapolitika!
2 telephelyen összesen 80 munkatárs dolgozik és modern berendezésekkel dolgoznak fel olyan minőségi anyagokat, mint a luc- és a ...
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Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
Herbert Handlos Gesellschaft m.b.H.
Schulstraße 20
4284 Tragwein
Ausztria
4284 Tragwein
Ausztria