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Herbert Handlos Gesellschaft m.b.H.

Rövid bemutatkozás
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A Handlos cég 100%-ban családi vállalkozás, amely 1820 óta egyesíti a hagyományt és a sikert.

A vállalati filozófia sarokkövei a minőség, innováció és a következetes márkapolitika!

2 telephelyen összesen 80 munkatárs dolgozik és modern berendezésekkel dolgoznak fel olyan minőségi anyagokat, mint a luc- és a ...

Ágazat

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Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

Herbert Handlos Gesellschaft m.b.H.
Schulstraße 20
4284 Tragwein
Ausztria
+437263883170
+4372638821710
handlos@handlos.at
http://www.handlos.at
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