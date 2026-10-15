J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Wie sie mit uns in Kontakt treten könnenZurück Weiter
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Niederlassungen
JAF Holz Ungarn Kft.
Jedlik Ányos u. 28.
2330 Dunaharaszti
Ungarn
2330 Dunaharaszti
Ungarn
Firmensitz
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Gerbergasse 2
2000 Stockerau
Österreich
2000 Stockerau
Österreich
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Aupoint 13 Aupoint 13
5101 Salzburg-Bergheim
Österreich
5101 Salzburg-Bergheim
Österreich
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Muldenweg 12
9500 Villach
Österreich
9500 Villach
Österreich
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Gerbergasse 2
2000 Stockerau
Österreich
2000 Stockerau
Österreich