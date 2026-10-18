Holzbauforum 2026
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Moholy-Nagy Universität für Kunst und Design
Budapest, Ungarn
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Zum zweiten Mal veranstaltet ADVANTAGE AUSTRIA Budapest das Holzbauforum in Budapest, das ganz im Zeichen der Förderung des Holzbaus und des nachhaltigen Bauens in Ungarn steht.
Datum: 25. November 2026 | 09:00–16:00 Uhr
Ort: Moholy-Nagy Universität für Kunst und Design (MOME), Budapest
Veranstaltungssprache: Englisch
Darum sollten Sie dabei sein
- Lernen Sie österreichisches Know-how im Holzbau sowie innovative Ansätze für nachhaltiges Bauen kennen.
- Profitieren Sie von Fachvorträgen, einer Podiumsdiskussion und Unternehmenspräsentationen.
- Knüpfen Sie direkte Kontakte zu österreichischen Unternehmen aus der Holzbaubranche.
- Vernetzen Sie sich mit relevanten Akteuren des ungarischen Marktes – darunter Importeure, Bauunternehmen, Generalunternehmer, Architekten und Immobilienentwickler.
Programm
Moderiert von Simon KŐSZEGI (Hello Wood)
|9.00 – 9.45
|Registrierung & Kaffee
|9.45 – 10.00
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Begrüssung und Eröffnung
Claudia ANGERMAYR, MSc. | Die österreichische Wirtschaftsdelegierte Stv. in Budapest | AußenwirtschaftsCenter Budapest
Csaba KOVÁCS | Rektor | Moholy-Nagy Universität für Kunst und Design
|10.00 – 10.30
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Die Holzbaulandschaft in Ungarn Überblick über den ungarischen Holzbau-Sektor sowie die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen
Tamás SZENTIRMAI | Stellvertretender Staatssekretär für Architekturstrategie | Ministerium für Verkehr und Investitionen
|10.30 – 11.00
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Österreichische Holzbaukompetenz: Innovationen, Trends und internationale Erfahrungen
Einblicke in aktuelle Entwicklungen und wegweisende Lösungen aus der österreichischen Holzbaubranche
TBC
|11.00 – 12.00
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Unternehmenspräsentationen: österreichische Holzbaukompetenz in Aktion
Österreichische Firmen stellen ihre Produkte, Dienstleistungen und Erfolgsgeschichten vor (jeweils ca. 10 Minuten)
|12.00 – 13.30
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Networking-Lunch & Infostände
Networking mit der Möglichkeit, direkt mit den ungarischen Unternehmen an Ihren Infoständen ins Gespräch zu kommen
|13.30– 14.00
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Sanierung als größere Marktchance als Neubau? Der Gebäudebestand als Schlüsselmarkt für die Bauwirtschaft von morgen
Dr. András REITH | Geschäftsführer & Gründer | ABUD – Advanced Building and Urban Design
|14.00 – 14.30
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ESG im Bauwesen – Von der Regulierung zur Chance Wie ESG-Kriterien die Zukunft der Baubranche prägen und neue Marktchancen eröffnen
Dóra SZEMERÉDI | Präsidentin | Hungary Green Building Council
|14.30 – 15.30
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Podiumsdiskussion: Holzbau in der Praxis Fachleute und Branchenakteure diskutieren Herausforderungen und Chancen bei der Umsetzung von Holzbauprojekten in Ungarn
|15.30 – 16.00
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Informeller Austausch & Ausklang
Die Teilnahme ist für ungarische Unternehmen kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.
Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail an: budapest@advantageaustria.org
Nutzen Sie die Gelegenheit, aktuelles Fachwissen zu gewinnen, neue Impulse zu erhalten und Ihr Netzwerk im Bereich des zukunftsorientierten Holzbaus gezielt auszubauen.
Haben Sie noch Fragen?
ADVANTAGE AUSTRIA Budapest
Ansprechperson: Dávid Bán
T +36 1 461 50 40
F +36 1 351 12 04
E budapest@advantageaustria.org
Können wir Ihnen helfen?
Haben Sie Fragen zur Veranstaltung oder zu den österreichischen Teilnehmenden?
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Dávid Bán