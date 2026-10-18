Österreich präsentiert sich in Budapest: Holzbauforum 2026



Zum zweiten Mal veranstaltet ADVANTAGE AUSTRIA Budapest das Holzbauforum in Budapest, das ganz im Zeichen der Förderung des Holzbaus und des nachhaltigen Bauens in Ungarn steht.





Datum: 25. November 2026 | 09:00–16:00 Uhr

Ort: Moholy-Nagy Universität für Kunst und Design (MOME), Budapest

Veranstaltungssprache: Englisch





Darum sollten Sie dabei sein





Lernen Sie österreichisches Know-how im Holzbau sowie innovative Ansätze für nachhaltiges Bauen kennen.

Profitieren Sie von Fachvorträgen, einer Podiumsdiskussion und Unternehmenspräsentationen.

Knüpfen Sie direkte Kontakte zu österreichischen Unternehmen aus der Holzbaubranche.

Vernetzen Sie sich mit relevanten Akteuren des ungarischen Marktes – darunter Importeure, Bauunternehmen, Generalunternehmer, Architekten und Immobilienentwickler.





Programm

Moderiert von Simon KŐSZEGI (Hello Wood)



9.00 – 9.45 Registrierung & Kaffee 9.45 – 10.00 Begrüssung und Eröffnung

Claudia ANGERMAYR, MSc. | Die österreichische Wirtschaftsdelegierte Stv. in Budapest | AußenwirtschaftsCenter Budapest Csaba KOVÁCS | Rektor | Moholy-Nagy Universität für Kunst und Design 10.00 – 10.30 Die Holzbaulandschaft in Ungarn Überblick über den ungarischen Holzbau-Sektor sowie die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen

Tamás SZENTIRMAI | Stellvertretender Staatssekretär für Architekturstrategie | Ministerium für Verkehr und Investitionen 10.30 – 11.00 Österreichische Holzbaukompetenz: Innovationen, Trends und internationale Erfahrungen Einblicke in aktuelle Entwicklungen und wegweisende Lösungen aus der österreichischen Holzbaubranche TBC 11.00 – 12.00 Unternehmenspräsentationen: österreichische Holzbaukompetenz in Aktion Österreichische Firmen stellen ihre Produkte, Dienstleistungen und Erfolgsgeschichten vor (jeweils ca. 10 Minuten) 12.00 – 13.30 Networking-Lunch & Infostände Networking mit der Möglichkeit, direkt mit den ungarischen Unternehmen an Ihren Infoständen ins Gespräch zu kommen 13.30– 14.00 Sanierung als größere Marktchance als Neubau? Der Gebäudebestand als Schlüsselmarkt für die Bauwirtschaft von morgen Dr. András REITH | Geschäftsführer & Gründer | ABUD – Advanced Building and Urban Design 14.00 – 14.30 ESG im Bauwesen – Von der Regulierung zur Chance Wie ESG-Kriterien die Zukunft der Baubranche prägen und neue Marktchancen eröffnen Dóra SZEMERÉDI | Präsidentin | Hungary Green Building Council 14.30 – 15.30 Podiumsdiskussion: Holzbau in der Praxis Fachleute und Branchenakteure diskutieren Herausforderungen und Chancen bei der Umsetzung von Holzbauprojekten in Ungarn

15.30 – 16.00 Informeller Austausch & Ausklang









Die Teilnahme ist für ungarische Unternehmen kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail an: budapest@advantageaustria.org





Nutzen Sie die Gelegenheit, aktuelles Fachwissen zu gewinnen, neue Impulse zu erhalten und Ihr Netzwerk im Bereich des zukunftsorientierten Holzbaus gezielt auszubauen.





Haben Sie noch Fragen?

ADVANTAGE AUSTRIA Budapest

Ansprechperson: Dávid Bán

T +36 1 461 50 40

F +36 1 351 12 04

E budapest@advantageaustria.org