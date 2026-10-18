Faépítészeti Fórum 2026
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Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)
Budapest, Magyarország
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Második alkalommal kerül megrendezésre Budapesten a Faépítészeti Fórum, amely az osztrák faépítészeti know-howt és az innovatív, fenntartható megoldások bemutatását helyezi középpontba.
Dátum: 2026. november 25. | 09:00–16:00
Helyszín: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME), Budapest
A rendezvény nyelve: angol
Miért érdemes részt venni?
- Első kézből ismerheti meg Ausztria faépítési tapasztalatait és a fenntartható építészet legújabb trendjeit
- Inspiráló szakmai előadások, panelbeszélgetések és vállalati bemutatók várják
- Közvetlen kapcsolatot alakíthat ki vezető osztrák vállalatokkal
- Kiváló networking-lehetőség a magyar és az osztrák faépítészeti szektor meghatározó szereplőivel
Program
Moderátor: Kőszegi Simon (Hello Wood)
|9.00 – 9.45
|Regisztráció & Kávé
|9.45 – 10.00
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Köszöntő és megnyitó
Claudia ANGERMAYR | Kereskedelmi attasé | Advantage Austria Budapest
KOVÁCS Csaba | Rektor | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
|10.00 – 10.30
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A faépítészet helyzete Magyarországon
Áttekintés a magyar fenntartható építészeti szektorról, valamint a vonatkozó jogi és szabályozási keretekről
SZENTIRMAI Tamás | Építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkár |
Közlekedési és Beruházási Minisztérium
|10.30 – 11.00
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Osztrák faépítészet: innovációk, trendek és nemzetközi tapasztalatok
Betekintés az osztrák faépítészet aktuális trendjeibe és úttörő megoldásaiba - TBC
|11.00 – 12.00
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Osztrák faépítészeti know-how a gyakorlatban
Osztrák vállalatok mutatják be termékeiket, szolgáltatásaikat és sikertörténeteiket
|12.00 – 13.30
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Networking-Ebéd & Információs standok
Lehetőség kötetlen szakmai beszélgetésekre az osztrák cégek képviselőivel az információs standoknál
|13.30– 14.00
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A felújítás nagyobb piaci lehetőség, mint az új építés?
A meglévő épületállomány mint a jövő építőiparának kulcspiaca
Dr. REITH András | ügyvezető és alapító | ABUD – Advanced Building and Urban Design
|14.00 – 14.30
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ESG az építőiparban – a szabályozástól az üzleti lehetőségekig
Hogyan formálják az ESG-kritériumok az építőipar jövőjét, és milyen új piaci lehetőségeket teremtenek?
SZEMERÉDI Dóra | Elnök | Hungary Green Building Council
|14.30 – 15.30
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Kerekasztal-beszélgetés: Faépítészet a gyakorlatban
Szakértők és iparági szereplők vitatják meg a faépítészet projektek magyarországi és ausztriai megvalósításának kihívásait és lehetőségeit
|15.30 – 16.00
|Kötetlen kapcsolatépítés és zárás
A részvétel magyar vállalatok számára díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezéshez kérjük, írjon e-mailt: budapest@advantageaustria.org
Szerezzen új szakmai ismereteket és inspirációt, ismerjen meg innovatív megoldásokat, és bővítse üzleti kapcsolatrendszerét a jövőorientált faépítészet területén.
Kérdése van?
ADVANTAGE AUSTRIA Budapest
Kontakt: Bán Dávid
T +36 1 461 50 40
F +36 1 351 12 04
E budapest@advantageaustria.org
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Bán Dávid