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Találkozzon osztrák cégekkel a rendezvényeken

Faépítészeti Fórum 2026

  • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)
    Budapest, Magyarország
Az osztrák faépítészet bemutatkozik Budapesten.

Második alkalommal kerül megrendezésre Budapesten a Faépítészeti Fórum, amely az osztrák faépítészeti know-howt és az innovatív, fenntartható megoldások bemutatását helyezi középpontba.


Dátum: 2026. november 25. | 09:00–16:00
Helyszín: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME), Budapest
A rendezvény nyelve: angol 


Miért érdemes részt venni?

  • Első kézből ismerheti meg Ausztria faépítési tapasztalatait és a fenntartható építészet legújabb trendjeit
  • Inspiráló szakmai előadások, panelbeszélgetések és vállalati bemutatók várják
  • Közvetlen kapcsolatot alakíthat ki vezető osztrák vállalatokkal 
  • Kiváló networking-lehetőség a magyar és az osztrák faépítészeti szektor meghatározó szereplőivel

 

Program

Moderátor: Kőszegi Simon (Hello Wood)

9.00 – 9.45 Regisztráció & Kávé
9.45 – 10.00

Köszöntő és megnyitó

Claudia ANGERMAYR | Kereskedelmi attasé | Advantage Austria Budapest

KOVÁCS Csaba | Rektor | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

10.00 – 10.30

A faépítészet helyzete Magyarországon  

Áttekintés a magyar fenntartható építészeti szektorról, valamint a vonatkozó jogi és szabályozási keretekről

SZENTIRMAI Tamás | Építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkár | 

Közlekedési és Beruházási Minisztérium
10.30 – 11.00

Osztrák faépítészet: innovációk, trendek és nemzetközi tapasztalatok

Betekintés az osztrák faépítészet aktuális trendjeibe és úttörő megoldásaiba - TBC
11.00 – 12.00

Osztrák faépítészeti know-how a gyakorlatban

Osztrák vállalatok mutatják be termékeiket, szolgáltatásaikat és sikertörténeteiket

12.00 – 13.30

Networking-Ebéd & Információs standok

Lehetőség kötetlen szakmai beszélgetésekre az osztrák cégek képviselőivel az információs standoknál

13.30– 14.00

A felújítás nagyobb piaci lehetőség, mint az új építés?

A meglévő épületállomány mint a jövő építőiparának kulcspiaca

Dr. REITH András | ügyvezető és alapító | ABUD – Advanced Building and Urban Design

14.00 – 14.30

ESG az építőiparban – a szabályozástól az üzleti lehetőségekig

Hogyan formálják az ESG-kritériumok az építőipar jövőjét, és milyen új piaci lehetőségeket teremtenek? 

SZEMERÉDI Dóra | Elnök | Hungary Green Building Council  
14.30 – 15.30

Kerekasztal-beszélgetés: Faépítészet a gyakorlatban

Szakértők és iparági szereplők vitatják meg a faépítészet projektek magyarországi és ausztriai megvalósításának kihívásait és lehetőségeit

15.30 – 16.00 Kötetlen kapcsolatépítés és zárás



A részvétel magyar vállalatok számára díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezéshez kérjük, írjon e-mailt: budapest@advantageaustria.org


Szerezzen új szakmai ismereteket és inspirációt, ismerjen meg innovatív megoldásokat, és bővítse üzleti kapcsolatrendszerét a jövőorientált faépítészet területén.


Kérdése van?

ADVANTAGE AUSTRIA Budapest
Kontakt: Bán Dávid 
T +36 1 461 50 40
F +36 1 351 12 04
E budapest@advantageaustria.org

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