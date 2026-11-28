استانداردهاي اروپايي

استانداردهاي كشور اتريش بهÖNORMمشهور هستند. اين قوانين و معيارها توسط انستيتوي استاندارد اتريشONتدوين مي شوند. اين انستيتو سير تكامل و تكوين معيارها و استانداردها را – محدوده قانوني اين قوانين بر طبق قانون استاندارد سال 1971 مي باشد – با همفكري نمايندگاني از مراجع ذيصلاح فعال در بخش هاي اقتصادي، مديريتي، علمي و نهادهاي حمايت از مصرف كنندگان، سازماندهي و هماهنگ مي كند

بخش اعظمي از استانداردهايي كه هم اكنون در اتريش اعتبار دارند – بيش از 20000 مورد – از منابع اروپايي نشات گرفته اند. استانداردهاي اروپايي كه در اتريش به

"ÖNORMEN EN"

معروف هستند، در كليه كشورهاي اتحاديه اروپا و نيز دول

EFTA

مورد تاييد بوده و موانع تجاري در محدوده اقتصادي اتحاديه اروپا مشهور به

EWR

را برطرف مي كنند. اين قوانين توسط نمايندگان كميته ملي جمع آوري و تدوين مي شوند



سازمان هاي بين المللي مربوطه عبارتند از



CEN

كميته استاندارد اروپا





CENELEC

كميته استاندارد اروپا در شاخه الكتروتكنيك





ETSI

انستيتوي استاندارد اروپا در زيمنه مخابرات و ارتباطات

استانداردهاي بين المللي

استانداردهاي اروپايي در غالب موارد پايه اساسي به تحقق رساندن تبصره هاي قانوني وضع شده در اروپا هستند. اين قوانين شرايط ورود كالاها به بازار اروپا را تعيين مي كنندفهرستي از اين قوانين بانضمام استانداردهاي مربوطه را در بخش زير مشاهده خواهيد نمود

در كنار استانداردهاي اروپا، استانداردهايي نيز وجود دارند كه در تمام جهان مورد پذيرش واقع شده اند مانند استانداردهاي بين المللي به نام

ISO

استانداردهاي بين المللي مورد پذيرش در اتريش با عنوان

"ÖNORM ISO"

مشخص شده اند. بسياري از استانداردهاي بين المللي در عين حال اروپايي و از اينرو بعنوان استانداردهاي ملي شناخته شده اند كه در اتريش از آنها با عنوان

"ÖNORM EN ISO"

ياد مي شود



سازمان هاي بين المللي مربوطه عبارتند از



ISO

سازمان استاندارد بين المللي





IEC

كميسيون بين المللي الكتروتكنيك





ITU

اتحاديه بين المللي مخابرات و ارتباطات

استانداردهاي ملي

سهم استانداردهاي اروپايي (و بين المللي) در كل استانداردهاي اتريش حدود 80 درصد است. اما استانداردهايي نيز وجود دارند كه كاملا ريشه اتريشي دارند. استانداردهاي ملي اتريش

ÖNORMEN

بويژه در زمينه هايي تكوين يافته اند كه تا كنون نيازي جهت بهره گيري از استانداردهاي بين المللي در موردشان احساس نشده است