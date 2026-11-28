بعنوان مثال اين استانداردها موارد ذيل را قانونمند مي كنند
- انتظاراتي كه از يك كالا مي رود
- مانند قابليت مصرف، قابليت رقابت با محصولات مشابه، اطمينان، حفاظت از سلامتي و محيط زيست
- روش و روند توليد
- مانند روش هاي تخصصي اجرا كار
- روش هاي كنترل و مقياس هاي اندازه گيري
- جهت ارزشيابي
- مفاهيم
- ت مساعدت در امر برقراري ارتباط بهتر مابين شريك تجاري، مشتريان، ادارات و سازمان هاي كنترل كننده كيفيت كالا
استانداردها
- مقايسه محصولات و خدمات را تسهيل نموده
- روند برنامه ريزي و توليد محصول را به صرفه اقتصادي نزديك تر نموده
- از انجام كارهاي تكراري جلوگيري نموده
- موانع تجاري را در سطح ملي، اروپايي و بين المللي برطرف نموده
- و بدين ترتيب ورود به بازار فروش را تسهيل مي نمايند
ÖNORM
مشهور هستند. اين قوانين و معيارها توسط انستيتوي استاندارد اتريش
ON
تدوين مي شوند. اين انستيتو سير تكامل و تكوين معيارها و استانداردها را – محدوده قانوني اين قوانين بر طبق قانون استاندارد سال 1971 مي باشد – با همفكري نمايندگاني از مراجع ذيصلاح فعال در بخش هاي اقتصادي، مديريتي، علمي و نهادهاي حمايت از مصرف كنندگان، سازماندهي و هماهنگ مي كند
استانداردهاي اروپايي
بخش اعظمي از استانداردهايي كه هم اكنون در اتريش اعتبار دارند – بيش از 20000 مورد – از منابع اروپايي نشات گرفته اند. استانداردهاي اروپايي كه در اتريش به
"ÖNORMEN EN"
معروف هستند، در كليه كشورهاي اتحاديه اروپا و نيز دول
EFTA
مورد تاييد بوده و موانع تجاري در محدوده اقتصادي اتحاديه اروپا مشهور به
EWR
را برطرف مي كنند. اين قوانين توسط نمايندگان كميته ملي جمع آوري و تدوين مي شوند
سازمان هاي بين المللي مربوطه عبارتند از
- CEN
- كميته استاندارد اروپا
- CENELEC
- كميته استاندارد اروپا در شاخه الكتروتكنيك
- ETSI
- انستيتوي استاندارد اروپا در زيمنه مخابرات و ارتباطات
استانداردهاي اروپايي در غالب موارد پايه اساسي به تحقق رساندن تبصره هاي قانوني وضع شده در اروپا هستند. اين قوانين شرايط ورود كالاها به بازار اروپا را تعيين مي كنند
فهرستي از اين قوانين بانضمام استانداردهاي مربوطه را در بخش زير مشاهده خواهيد نمود
"New Approach" (en)
استانداردهاي بين المللي
در كنار استانداردهاي اروپا، استانداردهايي نيز وجود دارند كه در تمام جهان مورد پذيرش واقع شده اند مانند استانداردهاي بين المللي به نام
ISO
استانداردهاي بين المللي مورد پذيرش در اتريش با عنوان
"ÖNORM ISO"
مشخص شده اند. بسياري از استانداردهاي بين المللي در عين حال اروپايي و از اينرو بعنوان استانداردهاي ملي شناخته شده اند كه در اتريش از آنها با عنوان
"ÖNORM EN ISO"
ياد مي شود
سازمان هاي بين المللي مربوطه عبارتند از
- ISO
- سازمان استاندارد بين المللي
- IEC
- كميسيون بين المللي الكتروتكنيك
- ITU
- اتحاديه بين المللي مخابرات و ارتباطات
استانداردهاي ملي
سهم استانداردهاي اروپايي (و بين المللي) در كل استانداردهاي اتريش حدود 80 درصد است. اما استانداردهايي نيز وجود دارند كه كاملا ريشه اتريشي دارند. استانداردهاي ملي اتريش
ÖNORMEN
بويژه در زمينه هايي تكوين يافته اند كه تا كنون نيازي جهت بهره گيري از استانداردهاي بين المللي در موردشان احساس نشده است
واردات به كشورهاي اتحاديه اروپا
داد و ستد آزاد كالا از اصول بازار داخلي اروپاست. بعبارت ديگر كالاهايي كه تاكنون اجازه ورود به اتريش را داشته اند – و دليل ورود آنها داشتن كليه شرايط و استانداردهاي لازمه بر طبق قوانين اتحاديه اروپا بوده است – مسلما اجازه ورود به ساير كشورهاي اتحاديه اروپا را نيز خواهند يافت
چنانچه جهت كالايي استاندارد اروپايي وجود نداشته باشد يا در كشور مقصد استانداردهاي ملي ويژه اي جهت اين كالا وضع شده باشد، مي توانيد با مراجعه به آدرس زير از وجود قوانين احتمالي مطلع شويد
Sales & Service team
واردات به كشورهاي خارج از حوزه اتحاديه اروپا
استانداردهاي ملي (اتريشي) و اروپايي كيفيت بالا و مورد اطمينان بودن كالاي ساخت اتريش را تضمين مي كنند. بااينوجود شايد لازم شود تا محصولات با شرايط و قوانين كشور مقصد (واردكننده كالا) مطابقت داده شوند تا در بازار آن كشور اجازه ورود و فروش يابند
چنانچه به اطلاعاتي در خصوص استانداردها و قوانين معتبر در كشور مقصد (واردكننده) نياز داريد به آدرس زير مراجعه نماييد
Sales & Service team
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
از طريق اين انستيتو – البته در قبال پرداخت وجه – مي توانيد در جريان تمام استانداردهاي لازم قرار گيريد. حتي چنانچه تمايل داشته باشيد پرسنل اين بخش شما را در جريان آخرين استانداردهاي موجود جهت كالاي مورد نظر شما در كشور مقصد قرار خواهند داد
منابع اطلاعاتي استانداردها
در وب سايت انستيتوي استاندارد اتريش بطور شبانه روزي امكان جستجوي استانداردها وجود دارد
www.on-norm.at/shop
در قسمت جستجو كلمه مورد نظر، شماره سند، عنوان سند يا بخشي از آن را وارد نماييد
در اين وب سايت بيش از 20000 سند در دسترس شماست. چنانچه مايل به كسب اطلاعات كامل تر در خصوص استاندارد ويژه اي هستيد، مي
توانيد با پرداخت وجه آن را خريداري نموده و مطالعه نماييد. از جمله اين استانداردها مي توان به موارد زير اشاره نمود
ONR
كليه استانداردهاي اتريش و
ON
EN
كليه استانداردها در آلمان و انگليس
ISO, IEC
كليه استانداردهاي بين المللي مانند
تمامي استانداردهاي خارجي مثل
DIN
حتي در آلمان و انگليس
در اين وب سايت اطلاعات لازم در اختيار شما قرار داده مي شود
http://www.on-norm.at/publish/export_recherche.html
يا به آدرس زير مراجعه نماييد
ON
Sales & Service
Heinerstraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 219 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
انستيتوي اتريش امكان كسب گواهي استاندارد را فراهم مي آورد و كالاهايي كه داراي شرايط لازم باشند به نشان استاندارد اتريش
„ÖNORM ... geprüft"
ممهور مي شوند. ساير نشان هاي استاندارد اتريش عبارتند از
ON Certified Product
ON Certified Service
ON Certified Person
Keymark
CENCER
جزييات بيشتر را در آدرس زير مطالعه نماييد
www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html
علاوه بر اين انستيتوي استاندارد اتريش بعنوان مرجعي ذيصلاح مجاز است گواهي نامه هاي انطباقي اتحاديه اروپا همچنين گواهي نامه هاي مربوط به كنترل كيفي مركز كنترل كيفيت كارخانه ها را بعنوان شرط لازم براي نشان
CE
محصولات ساختماني صادر كند. چنانچه به كسب اطلاعات بيشتردر اين خصوص علاقمنديد به آدرس زير مراجعه نماييد
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html