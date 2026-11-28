شركت هاي تجاري اتريشي بويژه در خصوص بازارهاي اروپاي مركزي و شرقي از اطلاعات ارزشمندي برخوردارند. البته اين شركت ها عملا از وضعيت بازارهاي جهاني نيز مطلع هستند. انعطاف پذيري، ارسال كالا به تمام نقاط و نيز دانش ارسال محموله، شركت هاي تجاري اتريشي را به شركايي قابل اعتماد و مطلوب مبدل ساخته است
بر طبق پيش بيني اين كميسيون ميزان تجارت ترانزيت اتريش به دو تا سه ميليارد يورو بالغ خواهد شد. دانش شركت هاي تجاري اتريش سنگ زير بناي موفقيت هاي اين كشور در زمينه صادرات طي سال هاي اخير بوده است
عرضه – منفعت شما
عبور از مسيرهاي جديد و مشكل تنها با همراهي فردي كارآمد و با تجربه امكان پذير است. شراكت و همكاري با يك شركت تجاري اتريشي در زمينه صادرات در غالب موارد بهترين جايگزين براي اقدام فردي در بازار صادرات است
همكاري با يك شركت تجاري اتريشي منافع سرشاري را نصيب توليدكنندگان داخلي و خارجي مي كند
- كاهش خطرات احتمالي در ورود و كار در بازار
- استفاده مفيد از سرمايه با بهره گيري از دانش تجاري
- جلوگيري از عقب ماندن از بازار
- استفاده از اطلاعات مربوط به استراتژي هاي مالي و لجستيك
www.foreign-trade.at
اين وب سابت اطلاعات زير را در اختيار شما قرار خواهد داد
- شريك جهت صادرات و واردات
- سرويس بانك اطلاعاتي از متخصصان اروپايي در زمينه تجارت
- جستجوي شريك
- جستجوي محصولات و كالاها
- جستجوي كشورها
- راه هاي عملي جهت فروش محصولات در اتحاديه اروپا، اروپاي مركزي و شرقي، آسيا، استراليا يا واردات كالا با قيمت مناسب با همكاري يك شريك قابل اعتماد
- و نيز تمامي اطلاعات لازم ديگر در خصوص تجارت خارجي
Bundesgremium des Außenhandels-كميسيون ايالتي تجارت خارجي
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Österreich
+43 5 90 900 3561
+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
http://www.foreign-trade.at