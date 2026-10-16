VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
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How to get in touch
3 Subsidiaries in this country
BTA Baltic Insurance Company Lietuvos filialas
Virsuliskiu 34
05132 Vilnius
Lithuania
05132 Vilnius
Lithuania
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lithuanian Branch
Ukmerges 280
06115 Vilnius
Lithuania
06115 Vilnius
Lithuania
Compensa Vienna Insurance Group
Ukmerges 280
06115 Vilnius
Lithuania
06115 Vilnius
Lithuania
Headquarters
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Austria
1010 Wien
Austria
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe