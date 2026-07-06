ADVANTAGE AUSTRIA Casablanca a organisé une mission d’étude sur mesure au Maroc pour MARK Metallwarenfabrik GmbH, représentée par Florian Danmayr, Nikolaus Blasl et Herbert Stückelschwaiger. Le programme a permis à la délégation autrichienne de découvrir le paysage industriel marocain, notamment les secteurs automobile et métallurgique, à travers des visites de sites de production et des rencontres avec des entreprises et acteurs institutionnels locaux. La délégation a notamment pu approfondir les échanges avec Maghreb Steel et visiter un site de production d'une entreprise suisse implantée au Maroc. Cette mission avait pour objectif d’identifier de nouvelles opportunités commerciales et de coopération et d’évaluer le potentiel du marché marocain pour l’entreprise autrichienne.
Mission d’étude de MARK Metallwarenfabrik GmbH au Maroc
ADVANTAGE AUSTRIA Casablanca a accompagné MARK Metallwarenfabrik GmbH dans une mission d’étude au Maroc, axée sur les secteurs automobile et métallurgique. La délégation a notamment échangé avec Maghreb Steel et visité plusieurs sites industriels afin d’explorer de nouvelles perspectives de coopération.
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