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Doka GmbH

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Doka zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Schalungstechnik für alle Bereiche am Bau.

Mit mehr als 160 Vertriebs- und Logistikstandorten in über 70 Ländern verfügt Doka über ein leistungsstarkes Vertriebsnetz und garantiert damit die rasche und professionelle ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Niederlassungen

Doka Romania Tehnica Cofrajelor Srl
Sos. de Centura 34
077180 Tunari
Rumänien
+40212064950
+40212064999
romania@doka.com
http://www.doka-romania.ro
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Firmensitz

Doka GmbH
Josef-Umdasch-Platz 1
3300 Amstetten
Österreich
+4374726050
+43747264430
info@doka.com
http://www.doka.com
https://www.xing.com/companies/doka
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