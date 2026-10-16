EVA Handels GmbH
Kurze Info über uns
Die EVA-Gruppe verfügt über 7 Mitgliedbetriebe und eine Erntemenge von durchschnittlich 90.000 Tonnen pro Jahr. Aufgrund ausgezeichneter klimatischer Bedingungen, modernster Lager- und Sortieranlagen und bestem Know-how werden Äpfel in Spitzenqualität produziert. Exporte gehen in die EU, Osteuropa, Nordafrika und ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
EVA Handels GmbH
Wollsdorf 154
8181 St. Ruprecht an der Raab
Österreich
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