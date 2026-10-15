HOT Engineering GmbH - The HOT Energy Group
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HOT ist ein führendes Beratungs- und Weiterbildungsunternehmen für die internationale Erdöl- und Erdgasindustrie. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen ein anerkannter Anbieter von integrierten geowissenschaftlich-, lagerstätten- und fördertechnischen Studien. Die ‘rock-on-a-chip’ Mikrofluidik Lösungen ...
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HOT Engineering GmbH - The HOT Energy Group
Parkstraße 6
8700 Leoben
Österreich
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