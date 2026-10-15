HOT Engineering GmbH - The HOT Energy Group
Informații despre
HOT este o companie de top de consultanță și de perfecționare profesională pentru industria internațională de petrol și gaze. Cu o experiență de peste 30 de ani compania este un furnizor recunoscut de studii de cercetare integrate din domeniile geologie, înmagazinare și transport. Soluțiile de microfluidică ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
HOT Engineering GmbH - The HOT Energy Group
Parkstraße 6
8700 Leoben
Austria
8700 Leoben
Austria