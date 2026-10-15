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HOT Engineering GmbH - The HOT Energy Group

Informații despre
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HOT este o companie de top de consultanță și de perfecționare profesională pentru industria internațională de petrol și gaze. Cu o experiență de peste 30 de ani compania este un furnizor recunoscut de studii de cercetare integrate din domeniile geologie, înmagazinare și transport. Soluțiile de microfluidică ...

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Cum să luați legătura

Sediul central

HOT Engineering GmbH - The HOT Energy Group
Parkstraße 6
8700 Leoben
Austria
+433842430530
+433842430531
hot@hoteng.com
http://www.hoteng.com
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