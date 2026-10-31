PEM Gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
PEM Buildings mit Sitz des Headquarters in Mauthausen ist der ideale Partner für die Planung und Errichtung von Gewerbehallen, Produktions- und Lagerhallen sowie Logistik- und Ausstellungshallen, mit Tragsystemen aus Stahlkonstruktion.
PEM Buildings mit Sitz des Headquarters in Mauthausen ist der ideale Partner für die Planung und Errichtung von Gewerbehallen, Produktions- und Lagerhallen sowie Logistik- und Ausstellungshallen, mit Tragsystemen aus Stahlkonstruktion.
Der Leistungsumfang reicht von der Beratung in der Planungsphase, der statischen ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Niederlassungen
Pem Halle SRL
Str. Viktor Hugo nr. 9 ap.2
550278 Sibiu
Rumänien
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Firmensitz
PEM Gesellschaft m.b.H.
PEM-Straße 1
4310 Mauthausen
Österreich
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