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PEM Gesellschaft m.b.H.

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PEM Buildings mit Sitz des Headquarters in Mauthausen ist der ideale Partner für die Planung und Errichtung von Gewerbehallen, Produktions- und Lagerhallen sowie Logistik- und Ausstellungshallen, mit Tragsystemen aus Stahlkonstruktion.

Der Leistungsumfang reicht von der Beratung in der Planungsphase, der statischen ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Niederlassungen

Pem Halle SRL
Str. Viktor Hugo nr. 9 ap.2
550278 Sibiu
Rumänien
+40369108015
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sibiu@pem.com
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PEM Gesellschaft m.b.H.
PEM-Straße 1
4310 Mauthausen
Österreich
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office@pem.com
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