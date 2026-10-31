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PEM Gesellschaft m.b.H.

Informații despre
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PEM Buildings cu sediul centralei în Mauthausen este partenerul ideal pentru proiectarea și construcția de hale industriale, de hale de producție și pentru înmagazinare cât și de hale de logistică și de expunere, cu structură portantă din oțel.

Paleta de servicii se întinde de la faza de consultanță și de proiectare, ...

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Cum să luați legătura

Sucursale în această țară

Pem Halle SRL
Str. Viktor Hugo nr. 9 ap.2
550278 Sibiu
România
+40369108015
+40369108015
sibiu@pem.com
http://www.pem.com
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Sediul central

PEM Gesellschaft m.b.H.
PEM-Straße 1
4310 Mauthausen
Austria
+43723827120
+4372382710
office@pem.com
http://www.pem.com
vCard