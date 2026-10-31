PEM Gesellschaft m.b.H.
Informații despre
PEM Buildings cu sediul centralei în Mauthausen este partenerul ideal pentru proiectarea și construcția de hale industriale, de hale de producție și pentru înmagazinare cât și de hale de logistică și de expunere, cu structură portantă din oțel.
PEM Buildings cu sediul centralei în Mauthausen este partenerul ideal pentru proiectarea și construcția de hale industriale, de hale de producție și pentru înmagazinare cât și de hale de logistică și de expunere, cu structură portantă din oțel.
Paleta de servicii se întinde de la faza de consultanță și de proiectare, ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sucursale în această țară
Pem Halle SRL
Str. Viktor Hugo nr. 9 ap.2
550278 Sibiu
România
550278 Sibiu
România
Sediul central
PEM Gesellschaft m.b.H.
PEM-Straße 1
4310 Mauthausen
Austria
4310 Mauthausen
Austria