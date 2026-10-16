VTU Engineering GmbH
Kurze Info über uns
VTU ist ein internationales Technologieunternehmen mit Schwerpunkt in der Prozessindustrie.
VTU ist ein internationales Technologieunternehmen mit Schwerpunkt in der Prozessindustrie.
Der größte Geschäftszweig ist die Planung von Prozessanlagen, von der Anlagen-Optimierung bis zur Generalplanung von Großinvestitionen, im Speziellen für die Branchen Pharma, Biotechnologie, Chemie, Metallurgie sowie Erdöl ...
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Firmensitz
VTU Engineering GmbH
Parkring 18
8074 Raaba-Grambach
Österreich
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Guglgasse 15/4b
1110 Wien
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