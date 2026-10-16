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VTU Engineering GmbH

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VTU ist ein internationales Technologieunternehmen mit Schwerpunkt in der Prozessindustrie.

Der größte Geschäftszweig ist die Planung von Prozessanlagen, von der Anlagen-Optimierung bis zur Generalplanung von Großinvestitionen, im Speziellen für die Branchen Pharma, Biotechnologie, Chemie, Metallurgie sowie Erdöl ...

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