listen

Am 1. Oktober 2026 setzten die Medizinische Universität WienMedizinische Universität Wien (wird in einer neuen Registerkarte geöffnet) (MedUni Wien) und das Universitäts­klinikum AKH WienAKH Wien (wird in einer neuen Registerkarte geöffnet) mit der Eröffnung des Center for Translational Medicine (CTM) und des Eric Kandel Institute – Center for Precision Medicine (CPM) einen wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung des Life-Sciences-Standorts Österreich. Beide Häuser sind Teil einer um­fassenden Erweiterung der Forschungs- und Lehrinfrastruktur am Standort um mehr als 90.000 m² und sind über Brücken direkt mit dem AKH Wien verbunden.

Damit rücken Forschung und klinische Praxis nicht nur organisatorisch, sondern auch räumlich näher zusammen. Das CTM wurde von Bund und Stadt Wien mit rund 120 Millionen Euro finanziert, während das CPM mit rund 90 Millionen Euro aus EU-Mitteln der Recovery and Resilience Facility sowie aus Spenden errichtet wurde.

Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse rascher in die medizinische Anwendung zu über­führen und Patient:innen einen früheren Zugang zu neuen Therapien und Wirkstoffen zu ermöglichen. Gleichzeitig fließen neue Forschungsfragen direkt aus der Versorgungspraxis zurück in die Forschung. Bei der feierlichen Eröffnung am MedUni Campus AKH waren unter anderem auch Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner sowie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig anwesend.

Weitere Infos darüber finden Sie hier.